L’OL pense à Sampaoli

Viré fin septembre par Flamengo, Jorge Sampaoli est de retour sur le marché. L’occasion pour les clubs européens ayant foiré leur début de saison de prendre la température. Le premier à être venu à la charge est l’Ajax, à la dérive en championnat et bon dernier de sa poule en Europa League (celle de l’OM). Après s’être débarrassé de Maurice Steijn, les Hollandais ont discuté avec le technicien argentin, avant d’opter finalement pour du produit local avec John van’t Schip. C’est désormais l’OL, visiblement pas rassuré par les premiers pas de Fabio Grosso, qui a sonné Sampaoli. Une information que So Foot est en mesure de confirmer, l’entourage de l’Argentin parlant de « grande équipe » à propos des Lyonnais, sans écarter toutefois l’idée d’un retour à l’OM. Le départ récent de Javier Ribalta, avec qui Sampaoli ne partageait pas la même vision de la construction de l’effectif marseillais, pourrait rallumer la flamme chez les nostalgiques de Sampa au Vélodrome. De quoi rabibocher Rachid Zeroual et Pablo Longoria?

