Ligue des champions : le classement après la deuxième journée

On va entendre « Stade brestois Coupe d’Europe » jusqu’au printemps ?

Après la deuxième journée des Ligue des champions, Brest fait partie des huit équipes provisoirement qualifiées pour les huitièmes de finale. Grâce à leurs deux succès de rang, les hommes d’Éric Roy pointent à la deuxième place de ce grand classement de 36 clubs, juste derrière le Borussia Dortmund, fort d’un succès 7-1.

Les trois autres Français dans les vingt premiers

Invraisemblable, puisqu’on retrouve derrière la bande de Romain Del Castillo, Liverpool (5e), la Juve (7e) ou encore Manchester City (8e). Autre surprise de ces huit premiers, Benfica est troisième grâce à la correction infligée à l’Atlético de Madrid (4-0) ce mercredi.

Voici le classement actualisé après la fin de la 2ème journée de la saison régulière ! 📊 Grosse surprise, Brest se retrouve juste derrière Dortmund en tête du classement, le PSG lui est 19ème pic.twitter.com/N2ir8NANq2 — INFOSPORT+ (@infosportplus) October 2, 2024

Les trois autres clubs français se retrouvent actuellement dans les seize places réservées aux équipes qui devront passer par un barrage avant de rêver du tableau principal. Monaco (14e) est juste derrière Arsenal, tandis que Lille (18e) et le PSG (19e) suivent des trajectoires opposées. Entre eux s’intercalent le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real. Le RB Leipzig (29e) et l’AC Milan (33e) sont, pour l’heure, les gros qui passeraient à la trappe.

Du beau monde, mais tous derrière Brest, donc.

