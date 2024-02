L’ex-femme d’Exequiel Palacios a vendu sa médaille de champion du monde

La revanche d’une ex.

Exequiel Palacios, milieu de terrain du Bayer Leverkusen et champion du monde 2022 avec l’Argentine, est en pleine procédure de divorce avec son épouse, Yesica Frías. Très remontée contre le footballeur, la jeune femme a décidé de se venger en vendant les maillots qu’elle avait en possession, dont celui porté le jour de la finale du Mondial (où il était resté sur le banc), mais aussi la médaille de champion du monde qui lui avait été remise ce jour-là. Les biens auraient d’ailleurs déjà été vendus, à en croire les photos de l’acheteur exhibant fièrement les breloques sur les réseaux sociaux.

Finalmente la ex de Exequiel Palacios vendió la camiseta y la medalla de la final del mundial. pic.twitter.com/00aBIy9q8D — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) February 29, 2024

Yesica Frías affirme que Palacios refuse de verser l’argent nécessaire pour l’appartement au nom du couple, la laissant avec des dettes conséquentes qu’elle n’est pas en mesure d’éponger. « Il ne veut pas que je quitte l’appartement, mais il ne veut pas non plus payer ce qu’il reste, et l’argent qui manque n’est rien pour lui, a expliqué son ancienne compagne à l’émission argentine Socios del Espectáculo. Je veux qu’il signe le divorce. Je ne lui demande que ce à quoi j’ai droit, pas même les biens communs qui se trouvent en Allemagne. (…) J’essaie de travailler, mais j’ai passé quatre ans à ses côtés. »

Pour faire pression sur le footballeur, Yésica Frías affirme détenir des informations confidentielles sur l’Albiceleste qu’elle pourrait révéler si Palacios ne se décidait pas à l’aider financièrement : « Il a intérêt à ce que je me taise. Il y a des choses que je sais sur l’équipe nationale dont je n’ai jamais parlé. »

Ne nous dites pas que le jus d’orange des Bleus au Qatar était empoisonné.