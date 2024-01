Les joueurs de la Gambie échappent à un accident d’avion

On ne vole plus au-dessus d’un nid de coucou, mais dans un coucou.

Ce mercredi, les joueurs de la sélection gambienne s’étaient mis en grève pour réclamer des primes de qualification. Un mouvement utile, puisqu’il a abouti sur le versement des sommes d’argent demandées. Mais ce jeudi, cette affaire de bourses semblait bien dérisoire, face à l’accident d’avion évité de justesse par les Scorpions. En effet, le quotidien belge Nieuwsblad a reçu le témoignage du sélectionneur local, Tom Saintfiet, qui narre les péripéties vécues par son groupe durant le trajet menant en Côte d’Ivoire, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations : « Nous aurions pu mourir. (…) Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de revenir car il n’y avait pas d’alimentation en oxygène (…) Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts. »

Dans une vidéo publiée par les membres de la délégation gambienne présents dans l’avion, on peut ainsi apercevoir les joueurs quitter un à un l’appareil, déboussolés et apeurés. Saintfiet a ainsi tenu à déplorer les moyens mis à disposition de son équipe : « Nous ne voulons plus voler avec un tel avion. C’était peut-être le plus petit qu’ils pouvaient trouver, avec des hélices, pour cinquante personnes. (…) Nous devons nous rendre là-bas jeudi, c’est notre date limite, sinon nous serons expulsés du tournoi. Je suis prêt à mourir sur le terrain de football, je ne suis pas prêt à mourir pour mon travail en dehors du terrain. »

Les primes reçues serviront peut-être à payer un nouvel avion.

Avant la CAN, les joueurs de la Gambie font grève et obtiennent une prime