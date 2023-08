L’échange (très) musclé entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé

Clash of clans.

L’Équipe fait ce samedi de nouvelles révélations sur la réunion très tendue entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, ayant eu lieu le 8 août dernier. Le président du PSG aurait en effet menacé son joueur : «Tu ne rejoueras pas, on ne cédera pas ! » Ce à quoi Mbappé aurait répondu : « Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer. »

Alors que le Kyks devrait finalement aller au bout de son contrat dans la capitale, cette information expose au grand jour les négociations et relations explosives entre les deux parties, avant que la température soit redescendue.

