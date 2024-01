Le Sénat va inspecter l’accord LFP-CVC

Le temps des révélations ?

Dans les prochaines semaines, le Sénat français va inspecter la création de la société commerciale de la LFP, que le marché avec la société CVC a permise. « Dans le cadre de nos missions de contrôle, nous souhaitons vérifier la mise en œuvre et les ressorts financiers de la création de cette société commerciale », a expliqué ce lundi le sénateur Laurent Lafon, président de la commission sport, après la révélation de cette information par L’Équipe. Cette enquête sera lancée d’ici un mois et durera six mois. Dans le contexte des négociations autour des droits télévisuels du championnat français, Laurent Lafon veut savoir « quelle plus-value cette société commerciale apporte dans le dossier ».

En 2022, la LFP a conclu un accord avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners qui induit que 13% des revenus à vie du football professionnel français reviendront à l’entreprise luxembourgeoise. Cela doit à terme rapporter 1,5 milliard d’euros à la Ligue. Certains clubs professionnels français comme Le Havre s’estiment lésés par la répartition de cette manne d’argent et demande donc une plus grande équité.

Le Sénat contre att-HAC.

