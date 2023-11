Le sélectionneur ukrainien échaudé par Aleksander Čeferin

Favoritisme mal placé.

Interrogé au mois d’octobre par le média transalpin LaPresse sur la présence de l’Italie au prochain Euro, Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, avait avoué qu’une nouvelle absence de la Nazionale serait un « désastre ». En délicatesse ces dernières années, l’Italie n’a pas le droit à l’erreur, mais le sélectionneur ukrainien, Serhiy Rebrov, n’accepte pas pour autant de telles déclarations de la part du principal dirigeant.

Rebrov a ainsi déclaré que les propos de Čeferin avaient « mis en colère ses hommes », avant de mettre en avant les leviers de motivation levés par ces déclarations. « Tout ce que ces déclarations font, c’est mettre mes joueurs en colère et les motiver pour se qualifier. » Et même si l’Ukraine délocalise ses matchs et jouera ce lundi soir en Allemagne, à Leverkusen, il compte sur le soutien du public pour faire mentir Aleksander Čeferin. « Ce sera différent du match aller à San Siro (défaite 2-1), il y aura un stade plein pour nous soutenir. […] Nous avons joué à Brême récemment et nous avons bénéficié d’un grand soutien de nombreux Ukrainiens présents. Je suis sûr que ce sera pareil, un stade rempli de nos drapeaux. » La BayArena s’apprête donc à vivre une vraie finale.

Les Italiens savent déjà à qui s’en prendre s’ils perdent.

