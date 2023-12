Le quota obligatoire de joueurs formés au club remis en question

Dans le tourbillon de la Superligue, certaines décisions passent en douce.

Ce jeudi 21 décembre, dans le même temps que l’arrêt autorisant la Superligue à se tenir, la CJUE a également remis en cause le quota de joueurs formés au club. Aujourd’hui, le règlement de l’UEFA stipule que chaque club participant à des compétitions organisées par l’UEFA doit avoir au moins huit joueurs formés localement et dont au moins quatre formés directement par le club en question.

Cette remise en question, comme l’arrêt Bosman, a été initié par un joueur belge et propose l’abolition de ces quotas. La Cour de Justice Européenne a rendu sa décision et estime que l’obligation des quotas « pourrait violer à la fois les règles de concurrence et la libre circulation des travailleurs ». L’UEFA et la Fédération Belge, toutes deux mises en cause dans cette affaire, doivent maintenant conjointement « démontrer que ces règles encouragent malgré tout le recrutement et la formation, et qu’elles sont proportionnées à cet objectif. »

Sacré jeudi pour le foot.

