Le PSG va sortir un livre de cuisine

Tout le monde en rêvait, c’est maintenant une réalité !

La maison d’édition Amphora, spécialisée dans les publications en rapport avec le sport, a révélé sur son site la parution prochaine (le 9 novembre exactement) d’un livre de cuisine écrit avec plusieurs stars du Paris Saint-Germain. Il s’agit d’un « ouvrage unique en son genre », que le club de la capitale a réalisé avec le chef David Toutain, doublement étoilé au guide Michelin s’il vous plaît. Dans le livre, on retrouve « 70 recettes simples, savoureuses et équilibrées pour varier vos repas ». Concrètement, une dizaine de joueurs du PSG a participé à l’élaboration de l’ouvrage, et chacun a donné sept recettes qu’il apprécie et qui l’ont marqué.

Sont proposés, « la feijoada à la manière de Marquinhos, le couscous de légumes d’enfance d’Achraf Hakimi, la recette de crêpes phare de Presnel Kimpembe » et ainsi de suite. Le chef étoilé a travaillé en collaboration avec Juan José Morillas, nutritionniste du club, afin que les lecteurs puissent bénéficier de son « expertise diététique ». Comptez la modique somme de 24 euros et 95 centimes pour acquérir ce nouvel indispensable de votre cuisine qui compte pas moins de 192 pages.

En espérant que ça inspirera Kylian Mbappé à retourner cuisiner les défenses de Ligue 1.

