Le PSG sur la piste d’un jeune ailier ghanéen

Clairement, le PSG a changé de projet.

Alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, les pistes se succèdent pour le mercato parisien dans le secteur offensif. Outre la piste menant à Rasmus Højlund, le PSG serait intéressé par Ernest Nuamah selon L’Equipe. Le remuant et jeune ailier du FC Nordsjaelland (19 ans) a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives avec le champion du Danemark, et surtout élu meilleur joueur de la saison pour sa première année complète en Europe.

An incredible season, reflecting back on an unforgettable season filled with passion & resilience. We've fought hard as a youthful team & our silver medal 🥈 is a shining emblem of our hardwork. This is for us all, my teammates, coaches & the fans (wild 🐯). Proud Asafo Boy pic.twitter.com/HbaUo1b291

— Ernest Nuamah (@Nana_Nuamah10) June 6, 2023