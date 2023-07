Le PSG est le club le mieux valorisé de France

Bagarre de ballons.

Advent, une agence spécialisée dans la mesure et le conseil en marketing, a publié une étude avec L’Équipe quant à la valeur des clubs de football et de rugby en France. Pour établir le classement, des sondages sont réalisés sur un échantillon représentatif de la population à partir de 15 ans. Ainsi, 1 239 Français ont été sondés du 18 au 21 février 2023, interrogés sur seize indicateurs différents, pour nommer le plus bankable du pays. Les principaux critères sont le poids des sports, l’impact des compétitions, la performance-club et le lien du club avec ses publics.

Vainqueur de la Ligue 1 sur le terrain, le Paris Saint-Germain glane également ce titre honorifique. Le club qui compte – pour le moment – dans ses rangs Kylian Mbappé voit surtout sa popularité s’étaler au-delà des frontières de l’Île-de-France puisqu’il est le mieux côté dans les anciennes régions de l’Alsace, de la Lorraine et de la Franche-Comté. Malgré sa domination sportive, le PSG est talonné par son éternel rival de l’Olympique de Marseille. Le club olympien s’impose aussi par sa popularité, montant jusqu’en Picardie.

Derrière les deux mastodontes du ballon rond se trouve le Stade toulousain. Les rugbymen champions de France en titre devancent notamment l’AS Monaco et l’Olympique lyonnais. Les clubs de rugby tendent d’ailleurs à titiller de plus en plus leur voisin footballeur, puisque l’Union Bordeaux Bègles n’est qu’à 3 % des Girondins au niveau de l’appréciation. Le récent incident lors du dernier match de Ligue 2 pourrait inverser la tendance.

