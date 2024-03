Le président du district de football de la Manche mis en examen dans une affaire de corruption de mineur

Une enquête a été ouverte par le Parquet de Coutances dans la Manche contre Vincent Dubourg, président du district de football la Manche depuis 2020 et également adjoint aux sports de la ville de Carentan. Accusé de pédocriminalité, Vincent Dubourg voit sa licence être suspendue à titre conservatoire et son titre provisoirement retiré. Toujours présumé innocent, l’intéressé « a été mis en examen de différents chefs qualifiés de corruption de mineur, propositions sexuelles à un mineur de 15 ans suivies de rencontre et sollicitation de mineur pour la diffusion ou transmission de son image à caractère pornographique le tout par voie de communication électronique », précise le Parquet dans un communiqué.

Interpellé chez lui il y a quelques jours, il a été piégé en rentrant en contact avec une jeune fille sur le réseau social en lui faisant des avances sexuelles. « La mineure dont il est question est un avatar créé dans le cadre d’une cyberpatrouille de la brigade de gendarmerie de recherche de Saint-Lô », a annoncé le procureur. Dans son communiqué, la Ligue de Football de Normandie confirme qu’il s’agit bien de Vincent Dubourg.

Le communiqué de la @LFNofficiel à la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de Vincent Dubourg, le président du District de la Manche, pour notamment corruption de mineur et proposition sexuelle à un mineur (info révélée par @tendanceouest50) pic.twitter.com/fRyTdYJKg1 — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) March 21, 2024

