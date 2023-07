Le nouveau président de l’AC Ajaccio est connu

Start-up nation.

À 36 ans, Daniele Bufano devient président de l’AC Ajaccio. C’est l’un des plus jeunes à ce poste en France, il a notamment un an de moins que Pablo Longoria. Présent en Corse depuis une dizaine d’année, il a déclaré via les canaux de communication du club : « Le défi qui m’est proposé est captivant ! Après une juste réflexion, j’ai accepté avec enthousiasme la présidence de l’AC Ajaccio. J’arrive très humblement, dans une belle structure, avec une équipe compétente et bien en place. Je vais m’inscrire dans la continuité en sachant qu’il y aura une première phase d’apprentissage avant d’être force de proposition pour nos couleurs. »

𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗕𝘂𝗳𝗮𝗻𝗼 nouveau président 🤝 Une nouvelle ère débute pour l'AC Aiacciu ! ✊#ACAjaccio #ForzaAiacciu — AC Ajaccio (@ACAjaccio) July 13, 2023

Il remplace Alain Orsoni qui a posé sa démission mercredi soir. Présent au sein de l’ACA depuis 1992, il avait effectué un premier mandat de président entre 2008 et 2015 avant de retrouver son poste en 2022 lors de la dernière saison de Ligue 1. Il a indiqué que son successeur aurait les « pleins pouvoirs ».

De quoi prendre l’ascenseur vers la Ligue 1 ?

