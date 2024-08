Le montant global des transferts du mercato d’été est en baisse, mais pas en Ligue 1

Il reste encore du temps pour acheter Rayan Cherki, mais il faut se dépêcher.

Le mercato d’été n’est pas terminé, mais l’Observatoire du football a publié les chiffres des sommes investies lors du mercato d’été 2024 dans une lettre hebdomadaire publiée ce mercredi. Et c’est à retenir : le volume global des investissements a diminué de 13% par rapport à l’été 2023. Il est passé de 8,18 milliards d’euros à 7,08 milliards.

Comme attendu, les clubs de Premier League sont ceux qui ont mis le plus la main dans le portefeuille, dépensant 2,19 milliards d’euros. Soit 270 millions de moins que l’été passé (une baisse de 11%). En pourcentage, la Bundesliga a vu ses investissements diminuer de 20%. Si le transfert le plus onéreux de l’été est Julián Álvarez, arrivé à l’Atlético de Madrid contre 75 millions d’euros, personne n’a dépassé la barre des 100 millions. En Serie A, en Ligue 1 ou en Liga, le montant global des échanges a légèrement augmenté. Le Brésil, grâce à l’argent de John Textor et compagnie, a été attractif, augmentant de 136% ses revenus de transferts.

Il reste un peu plus de 48 heures pour faire n’importe quoi et faire exploser ces chiffres.

