Le gardien du Japon victime d’insultes racistes après la défaite contre l’Irak

Grand favori de la Coupe d’Asie qui se déroule actuellement au Qatar, le Japon a perdu vendredi dernier son deuxième match de la compétition face à l’Irak. Si toute l’équipe a été en dessous pendant le match, c’est bien le gardien, Zion Suzuki, qui a été la cible de commentaires injurieux et racistes. Les supporters l’estiment fautif sur le premier but que prennent les Nippons, mais c’est surtout la couleur de peau du jeune gardien de 21 ans, américano-ghanéen du côté de son père, qui semble leur poser problème.

Dans des propos rapportés par l’AFP, le portier de Saint-Trond en Belgique accepte les critiques sur ses performances, mais souhaite seulement que « les gens cessent de commenter sa couleur de peau et de faire des commentaires racistes ». Son sélectionneur, Hajime Moriyasu, a également tenu à défendre son joueur en conférence de presse : « Zion est un joueur important du Japon, et je m’oppose fermement aux personnes qui ont violé ses droits humains et l’ont agressé de manière raciste. Si cela a causé du stress ou du tort à Zion, il a le soutien total de toute l’équipe. » Cette affaire apparaît après celle qui a touché Mike Maignan, victime samedi d’injures racistes et de cris de singe, lors d’un match contre l’Udinese en Serie A, samedi soir.

L’objectif : ne jamais rendre ces faits banals.

