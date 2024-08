Le FC Nantes a dû retarder son retour de Londres à cause d’un problème d’avion

L’aéroport de Nantes est toujours dans l’actu.

Opposés en amical à Crystal Palace (1-1) ce dimanche, les joueurs du FC Nantes sont rentrés plus tard de leur match amical en Angleterre à cause d’un problème technique de leur avion. L’histoire est rapportée par Ouest-France ce mardi : le coucou de l’entreprise Thalair, filiale de la société de jets privés Valljet, est parti de Madrid et devait se rendre au sud de Londres pour récupérer les joueurs du FC Nantes. En chemin, il a dû se poser en urgence à l’aéroport de Nantes dimanche soir. L’appareil a déclenché une urgence aéronautique, et Antoine Kombouaré et son équipe ont donc dû attendre qu’un autre avion puisse les ramener à Nantes lundi midi.

Petite précision : l’avion initial est propriété de la société de … Waldemar Kita, président du FC Nantes. Le journal de l’ouest rappelle que Valljet n’en est pas à son premier coup d’essai. En avril dernier, un jet privé dans lequel se trouvait le président du FC Nantes a dû également atterrir en urgence.

