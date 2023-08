Le CUP tamponne une dernière fois Neymar

Jean Neymar.

« Neymar : finally rid of the rude », « Enfin débarrassés de l’impoli ». C’est en ces termes et avec cette ultime banderole visée que le Collectif Ultras Paris a choisi de dire adieu à son ex-meneur de jeu, durant le choc face à Lens, ce samedi. Pour rappel, le joueur de 31 ans est récemment parti voir si l’herbe est plus verte en Arabie saoudite.

Les supporters parisiens envoient un message à Neymar. « Finally rid of the rude » L’intéressé appréciera… #PSGRCL pic.twitter.com/gGiG4D8lMV — Josué Cassé (@CasseJosue) August 26, 2023

Taxé de personnage grossier et par extension irrespectueux envers les couleurs du club en raison de ses multiples incartades hors terrain, le recordman de buts avec la Seleção ne sera jamais parvenu à amadouer le public parisien, malgré ses 118 pions en 173 rencontres avec le club de la capitale, étalées sur 6 ans.

Quid des adieux à Kylian Mbappé dans un an, à moins que la mansuétude ne frappe ?

Ugarte, le petit Manuel de la sentinelle