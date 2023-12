Le but maradonesque d’un joueur de Barnet en FA Cup

La main d’Harry > La main de Dieu.

À l’occasion du deuxième tour de la FA Cup en Angleterre, Barnet (D5) recevait Newport County (pensionnaire de League Two ou D4) ce mardi. La logique a été respectée puisque The Exiles ont décroché un large succès (4-1) sur la pelouse de leurs hôtes d’un soir. Mais il faut dire qu’un sacré coup du sort aurait pu totalement changer le cours de la rencontre. À la 37e minute de jeu, alors que Newport mène déjà 3-0, Anthony Hartigan dévie de la tête une longue touche vers Harry Pritchard qui conclu de la tête pour réduire le score. De la tête ou plutôt… de la main.

<iframe loading="lazy" title="Match Highlights | Barnet FC 1-4 Newport County | Emirates FA Cup Second Round Replay" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/3ZfNxGqQt0Y?start=180&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Au ralenti, au-delà même de la possible position de hors-jeu non signalée, il est évident que Pritchard met un joli crochet du gauche pour devancer la sortie de Nick Townsend. Sans exprimer derrière le moindre remord. Un but fou qui sera finalement sans conséquence puisque Newport County inscrira même un quatrième pion en seconde période pour mettre fin au suspense.

Si vous le cherchez, le fameux « foot d’avant » existe encore en Angleterre.

