L’armée numérique du PSG a traqué le supporter giflé par Neymar

Le Police Saint-Germain.

Fin avril 2019, le Stade rennais remportait la Coupe de France, son premier trophée depuis 1971, en battant le PSG aux tirs au but. Quelques minutes après le sacre des Bretons, au moment de recevoir sa médaille d’argent, Neymar a assené une gifle à un supporter qui l’avait vanné. Ce samedi, L’Équipe révèle que l’armée numérique organisée par le club parisien s’était occupée de traquer Nelson, victime de la claque. Quatre jours après cet événement, Jean-Martial Ribes, alors directeur de la communication, a demandé à Malik Naït-Liman, responsable de la relation club-supporters et ancien agent du renseignement français de monter un dossier sur lui.

Naït-Liman, après avoir reçu le prénom et le numéro de téléphone de Nelson, lance alors Sam (prénom modifié par le quotidien), policier dans le Sud, qui ne parvient pas à mettre la main sur les infos complètes de Nelson. Il sollicite alors Ahmed (prénom également modifié), un autre policier du Sud, qui parvient à se procurer l’identité, son lieu de domicile, ses antécédents et le nom de son avocat. Toutes ces informations remontent jusqu’à Ribes, et le 3 mai au soir, le compte Twitter, aujourd’hui supprimé, Paname Squad, qui s’avère être contrôlé par une filiale de l’agence Digital Big Brother (DBB) prétendument employée par le PSG, dévoile tout. Devant les enquêteurs, Naït-Liman explique que Ribes lui avait demandé ces renseignements afin de porter plainte. Ce qui n’a jamais été fait. En revanche, les managers de Neymar ont pu contacter Nelson afin de trouver une solution à l’amiable, qui était en fait un piège (ils voulaient le filmer à son insu), dans lequel il n’est pas tombé.

Sympa cette nouvelle série Netflix.

