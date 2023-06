L’Allemagne dévoile le petit ourson mascotte de l’Euro 2024

Inventivité : 2/10 ; Solidarité : 10/10.

À moins d’un an du lancement de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, la mascotte de la compétition vient de montrer le bout de son museau. Elle prend la forme d’un ours en peluche, populaire chez les enfants du début du siècle précédent outre-Rhin, et également emblème de la ville de Berlin. Mais avant d’aller danser et bouger dans les stades, l’ourson a pour objectif d’inciter les jeunes Européens à devenir actifs. En effet, elle se rendra dans plusieurs écoles d’Europe pour inviter les élèves à créer des célébrations qu’ils aimeraient revoir lors de la compétition, en utilisant une technologie de capture de mouvement. Ensuite, la mascotte se prendra au jeu de l’influence et mènera des campagnes de sensibilisation sur des sujets tels que l’entraînement, la nutrition et le bien-être.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot! 🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active and develop a love of the game, challenging pupils to #MakeMoves and bring the adorable mascot to life through motion capture technology: ⬇️@EURO2024 — UEFA (@UEFA) June 20, 2023

Le directeur du tournoi et ancien professionnel Philipp Lahm a tenu à expliquer ce choix : « Le football dégage une force incroyable qui favorise le travail d’équipe, la persévérance et un mode de vie sain et actif, tout en s’amusant. En tant que parent, je sais à quel point il est important de stimuler l’imagination des enfants. Avec le lancement de notre mascotte de tournoi, nous espérons créer un personnage amusant et sympathique qui les incitera à aimer jouer au football. Surtout à l’ère numérique d’aujourd’hui, il est important d’aller là où nos jeunes passent beaucoup de temps et de leur offrir une valeur ajoutée. » Il ne reste plus qu’à lui trouver un nom, tâche dont les enfants ont été chargés. Ils ont deux semaines pour choisir entre quatre propositions dérivées du mot « Bär » (Ours, en VF) : Albärt, Bärnardo, Bärnheart et Herzi von Bär.

Et même pas de Teddy Bär.

Luis Enrique est-il la meilleure chose qui peut arriver au PSG ?