La ville qui accueille les Bleus pour l’Euro propose un cadeau insolite

Un panneau « 180km/H » pour Anne Hidalgo, et vite !

L’Équipe rapporte ce vendredi matin que la ville allemande de Bad Lippsringe, qui sert de camp de base à l’équipe de France pendant l’Euro 2024, propose d’offrir deux panneaux de signalisation numériques et personnalisés à n’importe quelle commune française. Les communes hexagonales n’auront ainsi qu’à en faire la demande et la mairie allemande enverra le cadeau. À noter que Bad Lippsringe et ses 15 000 habitants fait fabriquer le matériel par une entreprise locale, et que l’un de ces panneaux est d’ailleurs en service dans la rue qu’il faut emprunter pour se rendre à l’hôtel des Bleus. On peut ainsi y lire les messages « Ralentir » et « Merci » dans la langue de Molière. Le deuxième affichage a été présenté sur la place de l’hôtel de ville, en compagnie du maire Ulrich Lange et du jeune Tamino, portant un maillot floqué « Mbappé » et dont la bouille est affichée sur le panneau.

Le cadeau insolite proposé par le camp de base des Bleus à l'Euro La ville allemande de Bad Lippspringe, lieu de résidence de l'équipe de France durant l'Euro, souhaite offrir deux panneaux de signalisation à une commune française. Avis aux intéressés. https://t.co/NZZv92ozKN pic.twitter.com/ewAv3kebxo — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 28, 2024

La cravate bleue sur la chemise jaune : oui, nous sommes bien en Allemagne.

