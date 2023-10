La Ministre des sports exhorte les clubs à agir contre les chants homophobes

Bousculer les habitudes.

Amélie Oudéa-Castéra et Bérangère Couillard, la ministre des Sports et celle chargée de l’Égalité entre les hommes et les femmes, ont adressé une lettre aux clubs professionnels, ce jeudi. La FFF et la LFP, par l’entremise de Philippe Diallo et Vincent Labrune, sont les deux autres signataires de ce courrier invitant les acteurs du football français à combattre collectivement l’homophobie, ainsi que toute autre forme de discrimination.

Une initiative qui fait suite, notamment, aux chants homophobes entendus dans les travées du Parc des Princes, lors du Classique entre le PSG et l’OM. « Il arrive encore trop régulièrement que des propos, banderoles et chants manifestement homophobes soient issus des rangs des acteurs du jeu ou des spectateurs en tribunes. Si les modalités de cette expression publique ne signifient pas nécessairement que les responsables soient eux-mêmes homophobes ou convaincus des idées qu’ils relaient, l’heure n’est plus aux débats terminologiques ou à des réflexions sur l’intentionnalité des auteurs », stipule la lettre. Ainsi, les clubs sont invités à agir et à organiser le dialogue avec leurs supporters, afin de prévenir ce genre de débordement. Des réunions de réflexion supervisées par les services de l’État sont notamment évoquées, alors que des fans référents devraient être désignés au sein des groupes de supporters.

Suffisant ?

