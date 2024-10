LFP : Un geste pour signaler tout acte raciste

Les choses vont dans le bon sens.

Proposé en mai dernier, puis adopté fin août, la LFP vient d’officialiser le protocole mis en place par la FIFA pour lutter contre le racisme. Conforme à la Loi 5 du jeu, l’arbitre du match pouvait jusqu’ici suivre une procédure de trois étapes distinctes : interrompre, arrêter temporairement le match et stopper définitivement une rencontre en cas d’acte raciste. Désormais, les acteurs du match (arbitres, joueurs et représentants officiels) devront signaler tout acte raciste par un geste : mains tendues et bras croisés.

LE NOUVEAU GESTE CONTRE LE RACISME INTÉGRÉ DANS LE PROTOCOLE DE MATCH À l’occasion de son 74e congrès à Bangkok, la FIFA a adopté un nouveau geste antiraciste le 30 août dernier dans son protocole d’actions pour lutter contre le racisme lors des matchs de football. Dans le… pic.twitter.com/JImAgYMbEc — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 4, 2024

La mesure a été envoyée à tous les clubs de l’hexagone mi-septembre, et devrait entrer en vigueur prochainement. « En trois ans, la LFP a déjà organisé 93 ateliers dans 33 clubs professionnels, explique l’instance dans son communiqué. Sous la forme de mise en situation et de débats, ces ateliers visent à sensibiliser toutes les parties prenantes du club aux questions et situations relatives à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie dans le football ».

Peut-être que la fédération française de rugby devrait y jeter un oeil.

