La France est le seul pays dont aucun joueur n’a marqué à l’Euro

Abandonnés par nos amis belges.

Avant la dernière rencontre de la deuxième journée de la phase de poules de l’Euro entre la Belgique et la Roumanie ce samedi soir, les Diables Rouges restaient comme la seule équipe à ne pas avoir encore marqué dans le tournoi. Le but de Youri Tielemans après seulement deux minutes de jeu a mis fin à cette triste statistique, tout en mettant encore un peu plus en lumière les difficultés offensives françaises.

🇫🇷 C'est la 1ère fois de l'histoire que la France soit la SEULE équipe à compter aucun buteur parmi les participants après les 2 première journées lors d'une compétition majeure (Coupe du Monde + EURO). #BELROM #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) June 22, 2024

Auteurs de leur seul but sur un contre son camp de Maximilian Wöber face à l’Autriche, les Bleus n’ont toujours aucun représentant dans le classement des buteurs. Et cette fois, ce sont eux qui sont tout seuls.

Point positif : ils seront bientôt également les seuls à ne pas avoir marqué contre leur camp.