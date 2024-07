JO : Tout en contrôle, l'Argentine bat l'Ukraine et passe au tour suivant

Ukraine 0-2 Argentine

Buts : Almada (48e), Echeverri (90+1e) pour l’Argentine

L’Argentine n’avait besoin que d’un match nul pour se qualifier au tour suivant, et la lumière est venue de Thiago Almada. Évidemment. Le futur joueur de l’Olympique lyonnais a réveillé le public de son prochain jardin d’une frappe lumineuse (0-1, 48e). L’Ukraine s’est procurée quelques occasions en seconde période, mais Echeverri enfonçait le clou dans le temps additionnel pour sceller la victoire de l’Albiceleste (0-2, 90+1e). L’Argentine termine deuxième, et accompagne le Maroc au tour suivant.

THIAGO ALMADA 🥶🎯 Mais um GOLAÇO do nosso garoto para a Argentina. Que tapa! ↪️⚽️ #BFR 📹 CazéTV pic.twitter.com/LaUNI7dWu1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 30, 2024

L’Albiceleste n’avait pas le couteau sous la gorge pour se qualifier et cela s’est ressenti dans le déroulé du match. Les hommes de Javier Mascherano ont totalement contrôlé le début du match (90% de possession de balle dans le premier quart d’heure). Pourtant, la première bandrille était ukrainienne. Une intelligente combinaison sur coup-franc, mais la frappe de Batagov a fini en corner (17e). Les débats se sont équilibrés par la suite mais il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour vibrer un peu. Bien servi par Álvarez, Luciano Gondou se retrouvait face au but mais sa balle piquée (et un peu molle) était détournée par Fesyun pour maintenir un score nul et vierge à la pause (44e).

Après l’ouverture du score d’Almada en début de seconde période, l’Albiceleste s’est contentée de laisser le ballon et de résister aux timides attaques de l’Ukraine. Le temps passant, l’Argentine s’est endormie, a laissé l’Ukraine être dangereuse (68e, 75e, 79e) sans pour autant tromper la vigilance de Rulli, et a finalement doublé la mise en toute fin de match grâce à Echeverri, entré quelques minutes plus tôt. Tout en contrôle.

Ukraine (4-3-3) : Fesyun – Krupskyi, Talovierov, Batagov, Martynyuk – Rubchynskyi, Kryskiv, Mykhaylenko (Ocheretko, 59e) – Khlan (Veleten, 79e), Sikan (Krasnopir, 59e), Bragaru (Fedor, 59e). Sélectionneur : Ruslan Rotan

Argentine (4-4-2) : Rulli – Lujan, Di Cesare, Otamendi, Soler Barreto (Amione, 67e) – Simeone, Fernández (Zenon, 67e), Medina, Almada (Beltrán, 79e) – Gondou (Hezze, 58e), Álvarez (Echeverri, 79e). Sélectionneur : Javier Mascherano

