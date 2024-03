Kate Abdo met les choses au clair après la remarque déplacée de Jamie Carragher

Jamie, c’est la famille qu’on n’a pas choisie.

Kate Abdo est une figure essentielle du football pour tous les amateurs de football européen. Elle anime une émission sur la chaîne CBS en compagnie de Thierry Henry, Micah Richards et Jamie Carragher. Justement, ce dernier a fait polémique dans la soirée de mardi, en bord de terrain pour Arsenal-Porto, en faisant une remarque déplacée remettant en cause la fidélité de l’animatrice à son compagnon. Avec humour, Abdo a mis fin à cette polémique le lendemain. « Vous savez, ce groupe est ensemble depuis trois ans et demi maintenant. J’ai grandi avec un frère et dans cette émission, j’ai l’impression d’en avoir gagné trois de plus ici au bureau », a commencé l’animatrice.

Lors de la présentation habituelle des invités, elle a précisé sa pensée sur l’ancien joueur de Liverpool. « Ensuite, il y a l’enfant du milieu. Jamie Carragher. Une puce sur l’épaule, capable de dire n’importe quoi pour attirer l’attention. Est-ce qu’il va trop loin parfois ? Absolument. Est-ce qu’il s’excuse ? Oui, il le fait. Mais nous avons tous un membre ennuyeux de notre famille que nous aimons et acceptons toujours », a-t-elle argumenté.

On rigole quand même moins sur les plateaux français.

