Jean-Pierre Rivère sur l’affaire Galtier : « Je n’ai toujours pas lu le mail »

Pas un fleuve de révélations.

Avant le quarts de finale retour de C4 de l’OGC Nice face au FC Bâle dans lequel les Aiglons ont été éliminés en prolongation, le président niçois, Jean-Pierre Rivère, a été interrogé au sujet de l’affaire Galtier au micro de Canal+. Il y révèle notamment ne pas avoir lu le mail dévoilé par le journaliste Romain Molina dans lequel Julien Fournier, ex-directeur sportif du Gym, dénoncerait auprès d’Ineos, propriétaire du club, des propos discriminatoires de Christophe Galtier envers ses joueurs lorsque les hommes travaillaient ensemble à Nice : « Qu’il y ait eu un mail, c’est sûr. Julien Fournier m’avait dit à l’époque, “je fais un courrier à Ineos” ». Il explique aussi que Fournier ne souhaitait pas à l’époque dévoilé le contenu à son président le contenu de son mail et garantit qu’il n’a « à ce jour toujours pas lu » ce fameux mail : « J’ai lu comme tout le monde les déclarations d’un journaliste avec des parties de ce mail, paraît-il. »

"À ce jour, je n'ai toujours pas lu le mail" 💬 Jean-Pierre Rivère confirme l'existence d'un mail dans l'affaire Galtier 🗣#OGCNFCB pic.twitter.com/ySCbEZmqn8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 20, 2023

Il a par ailleurs exprimé sur RMC, toujours avant la rencontre de son équipe, ce besoin de protéger son groupe vis-à-vis de cette affaire : « On a recommandé à nos salariés de ne pas s’exposer, de ne pas trop parler. Moi, j’ai donné tout ce que j’avais à donner et chacun aura la liberté de s’exprimer sur ce sujet. Après je ne vais pas rentrer aujourd’hui dans les détails. J’ai réservé ça à l’audition ». En effet, JPR avait révélé au journal L’Équipe et à Nice Matin avoir été auditionné au sujet de cette affaire.

Si on organise un combat de boxe entre Fournier et Galtier, Rivère ne sera en tout cas pas l’arbitre.

Le néant et l’angoisse