Ronald Koeman en colère envers l’arbitrage

L’homme au sifflet aurait pu l’accorder, il a choisi de le refuser.

Face à la décision arbitrale d’annuler le but de Xavi Simons lors du match nul sans but entre la France et les Pays-Bas comptant pour la deuxième journée de l’Euro 2024 dans le groupe D, Ronald Koeman ne décolère pas. Pour l’entraîneur hollandais, la réalisation aurait en effet dû être validée comme il l’a dit en conférence de presse : « La position de Dumfries est hors jeu, mais il ne perturbe pas le gardien. Quand ça n’arrive pas, c’est un but valide. Vous avez besoin de cinq minutes pour le décider ? Je ne suis pas d’accord. Mon opinion, encore une fois, c’est qu’il ne gêne pas le gardien. »

💥 🇳🇱 Grosse frayeur sur le but français avec Simons qui trompe Maignan d'une frappe à l'entrée de la surface mais Dumfries est signalé hors-jeu à proximité de Maignan ! #NEDFRA #EURO2024 ➡ En direct sur @m6plusofficiel : https://t.co/tXH2U6B8CZ pic.twitter.com/TpVvCuK1JG — M6 (@M6) June 21, 2024

« Pour moi, il n’y a pas but, a répondu Didier Deschamps, lui aussi face aux médias. On a eu une réunion avec les arbitres, il y a un joueur hors jeu… Ça me paraît évident, mais je n’ai pas compris pourquoi ça a pris autant de temps. » Toujours est-il que si les filets de Mike Maignan ont tremblé, le score (final) n’a pas bougé, et la défense des Bleus n’a toujours pas été prise à défaut depuis le début de la compétition avec deux clean sheets en autant de rencontres. Reste, maintenant, à se montrer plus létal dans l’autre surface de réparation.

Mais ça, le sélectionneur des Tricolores le sait.

