La Louve perd l’un de ses plus fidèles serviteurs.

Avant que n’arrivent Francesco Totti et Daniele De Rossi, il était celui qui avait le plus de fois enfilé la tunique de la Roma : Giacomo Losi est décédé ce dimanche à l’âge de 88 ans. Pendant quinze ans, de 1954 à 1969, « Core de Roma » (Cœur de Rome) est apparu à 455 reprises sous la tunique giallorossa et a notamment ramené à la maison deux Coupes d’Italie (1964, 1969), une Coupe des Alpes (1960) et une Coupe des villes de foires (1961) comme capitaine.

“𝐴𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎, 𝑚𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜”. Ci hai sempre amato, ti abbiamo sempre amato. Ciao Capitano, sarai nel nostro cuore per sempre ❤️#ASRoma pic.twitter.com/3ghIaqhnP8 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 4, 2024

Réputé pour sa combativité, ce défenseur d’1,65m né dans la province de Crémone à Soncino a gagné son surnom un jour de Roma-Sampdoria où, après une blessure à la jambe, il est resté sur le terrain, car le règlement ne prévoyait pas encore de changements en cas de blessure. C’est par l’intermédiaire de son neveu, Massimo Liofredi, que la nouvelle a été partagée au monde : « Mon oncle Giacomo s’en est allé au ciel ce soir. Il est resté attaché jusqu’à la fin au maillot de l’AS Roma, qu’il aimait énormément et qu’il continuait à suivre à chaque occasion. Pendant de nombreuses années, il a été le joueur le plus représentatif de l’AS Roma, battu sur le fil par les grands Francesco Totti et Daniele De Rossi. »

Ciao leggenda.

