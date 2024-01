Franck Haise fait le point sur sa situation

Restera, restera pas ?

Au club depuis bientôt quatre ans, Franck Haise est un entraîneur convoité. Après avoir fait briller le Racing Club de Lens en Ligue 1 et l’avoir mené à la Ligue des champions, le technicien artésien sait qu’il aura un choix important à faire cet été, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027. Avant d’affronter le PSG, dans un des chocs du championnat ce dimanche soir, celui qui vient d’être lourdement sanctionné par la commission de discipline, a avoué à Téléfoot avoir déjà commencé à réfléchir à la question, en prenant le soin de ne pas en dire trop : « Je mène ma réflexion depuis un moment déjà. Même si moi j’ai certaines idées, le foot c’est toujours du court terme, il faut toujours être prêt pour le match d’après. »

Son choix estival sera aussi certainement guidé par les contours de l’effectif pour la saison prochaine. Si Facundo Medina est souvent cité parmi les joueurs les plus attractifs de Lens, le nom de Kevin Danso revient lui aussi avec insistance, et Franck Haise n’a pas caché qu’il pourrait même partir cet hiver, en cas d’offre conséquente. « S’il sera avec nous jusqu’à la fin de la saison ? Je n’en sais rien. Je n’ai pas envie de perdre mes joueurs majeurs, mais si un top club européen vient avec une offre que personne ne peut refuser, je ne sais pas ce qu’il pourrait se passer ». Un départ hivernal qui serait un sacré coup dur, alors que le Racing s’est démené cet été pour le prolonger et ne pas le laisser filer vers Naples.

Et si l’été 2024 était encore plus périlleux pour Lens que l’été passé ?

