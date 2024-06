Philippe Diallo déçu par la deuxième place des Bleus

Mi Philippe mi raisin.

L’équipe de France a terminé sa phase de groupe après un match nul 1-1 contre la Pologne mardi soir, un résultat qui place les hommes de Didier Deschamps à la deuxième place du groupe, décevant par rapport au statut de favori, et qui bascule l’équipe de France dans la partie de tableau la plus relevée pour accéder à la finale, avec l’Espagne, l’Allemagne ou le Portugal. Interrogé après le match par RMC, Philippe Diallo, retient l’essentiel : « D’abord, je retiens le fait qu’on soit qualifiés puisque le premier objectif, c’était quand même d’être qualifiés. On est pas tout à fait à la place qu’on espérait avoir, on pensait sincèrement pouvoir terminer en tête du groupe. »

Retenir l’essentiel c’est bien, mais le président de la FFF pointe aussi du doigt les axes d’amélioration, et il va falloir agir vite : « À partir de lundi ça va être un nouveau tournoi qui va commencer avec des éliminations sur un match, moi je reste confiant parce que l’équipe est forte, talentueuse, et je crois que si elle se mobilise et surtout si elle arrive à marquer ces petits buts, parce qu’on se créé beaucoup d’occasions mais on arrive pas à les concrétiser totalement, je garde toute ma confiance en cette équipe. »

Marquer des buts, en effet ça pourrait être sympa pour se qualifier.

