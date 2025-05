L’Inter Milan mène à la mi-temps contre Barcelone, le but de Lautaro Martínez en vidéo

Le coup parfait ?

Dans un match aussi emballant qu’à l’aller (3-3), l’Inter mène de deux buts contre Barcelone à la mi-temps de la demi-finale retour de Ligue des champions. Son capitaine Lautaro Martínez, sorti sur blessure la semaine dernière, et Hakan Çalhanoğlu ont marqué. L’Argentin a profité d’une perte de balle barcelonaise pour recevoir un caviar de Denzel Dumfries et marquer son neuvième but de la saison en Ligue des champions (1-0, 22e).

L’Inter a ensuite montré beaucoup d’agressivité et de solidité pour faire mal à Barcelone, très séduisant quand même, mais puni par un tacle de Pau Cubarsí sur ce diable de Lautaro Martínez dans la surface. Après vérification vidéo, Çalhanoğlu a transformé son penalty juste avant la mi-temps (2-0, 45e +1). Les Italiens n’ont pas perdu à domicile en Ligue des champions depuis quinze matchs, et ne sont plus qu’à 45 minutes de revoir la finale de Ligue des champions pour la deuxième fois en trois ans. Le match en direct est à suivre ici.

Il reste encore du temps, et on le sait bien : dans le football, tout peut arriver.