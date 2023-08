Di María régale et Benfica s’offre la Supercoupe du Portugal

Cœur avec les doigts.

Benfica s’est adjugé le premier trophée de la saison au Portugal, en remportant la Supercoupe aux dépens du FC Porto. Un succès 2-0 qui s’est dessiné en sept petites minutes juste après l’heure de jeu, avec les deux seuls buts de la soirée. À commencer par un bijou d’Angel Di María, auteur d’un enroulé téléguidé dans le petit filet opposé. L’Argentin sera donc imité quelques instants plus tard par Peter Musa. Une rencontre qui a également vu Pepe être expulsé dans les dernières minutes de la partie.

ÁNGEL DI MARÍA WHAT A GOAL IN THE FINAL AGAINST PORTO!! 🏆

pic.twitter.com/naFMyULCRx

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 9, 2023