Et ça vient d’un garçon qui a grandi dans la Yougoslavie en guerre et était encore l’an dernier dans une Russie en guerre.

Cambriolé la semaine dernière, puis victime avec ses coéquipiers de l’OL de l’attaque de son bus en marge du match face à l’OM, dimanche dernier, Dejan Lovren ne traverse pas sa meilleure période en France. Malheureusement, cette situation n’est pas liée, ni à la situation sportive catastrophique de son club, ni à sa longue blessure qui l’a empêché de fouler les pelouses du championnat avant le 8 octobre. Choqué par l’attitude des fauteurs de troubles, il semble marqué par une forme d’insécurité en France, comme il l’a confié au média croate RTL : « Des choses comme ça n’arrivaient pas quand j’avais 13 ou 14 ans. »

« Récemment, ils ont voulu entrer dans mon appartement, alors même que j’habite dans un immeuble sécurisé, s’inquiète le Croate. Il y a maintenant quelqu’un qui reste devant ma porte, nous avons une sécurité dans l’immeuble même ». On sent un réel malaise dans les propos de celui qui est revenu à Lyon l’an dernier, après y avoir séjourné de 2010 à 2013 : « Ce n’est pas une vie normale, c’est comme si nous vivions quelque part, loin à l’Est, pas en Europe ». Avec de tels propos, il paraît même invraisemblable de le voir rester à Lyon très longtemps, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025. « Oui je ne me sens pas en sécurité, ni pour moi ni pour ma famille et je ne suis pas à l’aise du tout, concède-t-il. Je fais attention à tout ce que je fais pour voir si quelque chose arrive, les vols sont constants et quelque chose doit changer urgemment. »

Gérard Darmanin va bientôt devenir le plus grand fan de l’Olympique lyonnais.

