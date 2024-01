Décès de la légende brésilienne Mario Zagallo

Premier homme à avoir soulevé la Coupe du monde en tant que joueur (1958 avec un but en finale contre la Suède, et 1962) puis sélectionneur (1970), le légendaire Brésilien Mario Zagallo est décédé vendredi à Rio de Janeiro, à l’âge de 92 ans. Zagallo était également du quatrième sacre de la Seleçao, en 1994, puisqu’il était alors adjoint de Carlos Alberto Parreira, avant de redevenir sélectionneur pour le Mondial 1998 achevé sur une défaite en finale contre l’équipe de France. « C’est le plus grand entraîneur du monde, avait déclaré Aimé Jacquet juste après la victoire. Il me faudrait deux vies entières pour espérer égaler son palmarès. Je l´ai admiré en tant que joueur, puis entraîneur. Je souhaite qu’il ne m’en veuille pas de l’avoir battu ».

OBRIGADO, ZAGALLO! 🖤 É com imenso pesar e profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, o nosso Zagallo. O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável… pic.twitter.com/LasDraVGjX — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2024

D’origines libanaise et italienne, la « Petite Fourmi » évoluait, durant sa carrière sur les pelouses (réalisée à l’America, à Botafogo puis à Flamengo), au poste d’ailier gauche. « Je lui dois beaucoup. Peut-être que 50% de ce que j’ai fait étaient l’œuvre de Zagallo », disait Pelé.

"Zagallo eterno" tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o Manto Sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que… pic.twitter.com/9geqzrJqNF — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2024

