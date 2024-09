De Zerbi enchanté par le mercato marseillais

L’histoire est en marche.

Auteur d’un début de saison en fanfare et bénéficiant d’une animation offensive pleine de promesses (10 buts marqués en 3 journées), le coach Roberto De Zerbi est revenu sur l’été agité vécu par ses troupes. Et premier constat, l’ancien maestro de Brighton s’est dit « satisfait » du travail effectué avec ses dirigeants, à quelques exceptions près : « Je suis très content du mercato réalisé aussi bien pour les arrivées que pour les départs. Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses ». Au total, 13 joueurs ont fait leurs valises, et 12 ont débarqué sur la Canebière.

Très impliqué dans les décisions liées au mercato, De Zerbi s’est également exprimé sur les départs, ou non, de certains de ces joueurs. « J’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : qu’il s’agisse de Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba, qui sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical », a-t-il expliqué à la fin de l’entraînement. Un chantier pas si simple au vu des envies de certains joueurs. « Certains joueurs sur le départ ont refusé de partir, ce qui a un peu compliqué les choses dans le sens des arrivées. »

Pour le moment, tout va bien.

