Cristiano Ronaldo ne montera pas sur un ring de catch

Cristiano Wrestle-naldo.

L’information est lunaire et pourtant bien réelle. Selon le média d’investigation espagnol Relevo, la ligue de catch WWE (World Wrestling Entertainment) aurait été en négociations très avancées avec Cristiano Ronaldo pour que ce dernier fasse une apparition au Crown Jewel, un gala qui aura lieu ce samedi soir en Arabie saoudite. Le but de ce cameo est évidemment marketing, afin de permettre à la WWE de toucher un nouveau public tout en augmentant ses audiences et ses revenus. À la manière de Donald Trump qui, il y a quelques années, avait participé à l’animation d’un combat de catch, mais sans directement prendre part au combat, le Portugais aurait été invité à faire de même sur sa terre d’accueil.

Pour donner du crédit à la rumeur, le planning d’Al-Nassr était en effet vierge de tout match entre les dates du 1er et du 7 novembre, ce qui aurait rendu la chose théoriquement possible. Sauf que les discussions entre les deux parties, qui datent du mois de septembre, ont dû avoir lieu avant l’établissement concret du calendrier puisque, depuis, la rencontre face à Al-Khaleej, comptant pour la 12e journée de Pro League, a finalement été programmée ce samedi soir, faisant tomber à l’eau ce projet peu banal, puisque CR7 serait en effet apparu aux côtés de la légende du catch John Cena.

Et sinon, il n’a pas envie de s’essayer au ballon rond le Prototype ?

