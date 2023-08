Ce n’est plus du recrutement, c’est une addiction : Chelsea signe encore un joueur

C’est vrai que l’effectif était un peu limite quantitativement.

Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sánchez, Angelo et maintenant Deivid Washington. L’énorme chantier opéré par Chelsea se poursuit sur le marché des transferts avec la signature d’une énième recrue ce jeudi. Washington, attaquant de 18 piges, a brillé cette saison à Santos, poussant les Blues à lui offrir un contrat de sept ans (plus un en option). Le club londonien a déboursé environ 16 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le Brésilien ne sera pas totalement perdu puisqu’il retrouve Angelo, avec qui il jouait à Santos. Il va en revanche devoir muscler son jeu puisqu’il débarque avec seulement une petite dizaine de matchs professionnels dans les pattes.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️

