Qui a dit que les footballeurs n’avaient pas le droit à des congés payés ?

Les problèmes de calendrier sont devenus une récurrence pour les très gros clubs, habitués à jouer deux matchs par semaine presque toute la saison. Avec les compétitions estivales, les joueurs n’ont pas vraiment de période suffisante de récupération, et le Real Madrid souhaiterait dès cette saison trouver une solution à ce souci. En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a expliqué ce que le club pourrait mettre prochainement en place pour son effectif, à savoir des sortes de vacances… en pleine saison. « On évalue plusieurs choses. Les joueurs ont besoin de se reposer, de vacances. On envisage de donner des vacances individuelles à certains joueurs à certains moments de la saison. Que telle semaine ce joueur ne vienne pas et qu’il aille prendre du temps avec sa famille. On est en train de voir ça, surtout pour les joueurs qui jouent en sélection nationale. Ce sont les plus affectés. Les autres, il n’y en a pas beaucoup, mais pendant la trêve on leur donne des jours de repos », a développé l’Italien.

« Ceux qui vont en sélection n’ont pas un seul jour de vacances. On est en train de voir avec le staff médical pour qu’à certains moments de la saison, on donne une semaine de vacances à un joueur qui va bien, mais qui rentre chez lui se reposer. C’est la seule façon. […] Si Vinícius va en sélection, joue deux matchs… Quand il revient, au lieu de jouer un match de Liga, on lui donne 3-4 jours de vacances. Et au match suivant, il revient. Normalement, quand un joueur revient de sélection, il ne joue pas le match suivant, mais il s’entraîne, fait partie de l’équipe, est sur le banc… Je pense qu’on doit arrêter ça, lui donner 3-4 jours et le laisser faire ce qu’il veut », précise Ancelotti, qui peut sans doute permettre ça à son effectif, encore très fourni cette saison.

Ce qui n’est pas le cas de tous les clubs.

