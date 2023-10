Bruno Genesio prêt à devenir l’adjoint de Pep Guardiola

L’inverse est sûrement vrai aussi.

À la veille de défier le PSG au Roazhon Park, Bruno Genesio a été interrogé par certains de ses proches, dans un entretien croisé publié dans Le Parisien ce samedi. L’ancien coach de l’OL s’y est dit prêt à remettre son costume d’adjoint… enfin seulement si c’est pour assister Pep Guardiola. « On doit apprendre tellement à son contact, s’enrichir. Confronter les principes. Pep (Guardiola) réussit dans tous ses clubs à faire progresser ses joueurs. Il a des idées que les autres n’ont pas. Il invente des choses dans le souci de bonifier son équipe. Et puis il gagne. C’est important dans notre sport », a expliqué le technicien français.

Interrogé par Jean-Michel Aulas au sujet de son avenir et de ses envies pour le futur, l’ex du Beijing Goan a confié sa volonté de goûter au poste de sélectionneur. Entre autres. « Arrivé à un certain âge, on peut aspirer à occuper d’autres fonctions de dirigeant, de manager, a-t-il affirmé. Je me verrais bien dans ce costume ou alors comme sélectionneur où tu conserves l’adrénaline de la compétition tout en ayant un rythme de vie moins intense. Avec bien plus de respiration, de moments de partage avec sa famille et les gens qu’on aime, que quand tu es H24 dans la lessiveuse, avec la tête uniquement accaparée par les compétitions. »

Didier Deschamps fait des jaloux.

Rennes charge la police espagnole de Villarreal