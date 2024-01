Bientôt un nouvel attaquant à Marseille ?

Le nouvel attaquant annuel du mois de janvier est en approche.

L’Olympique de Marseille continue ses emplettes. À la recherche d’un buteur, les Phocéens pourraient rapidement valider la venue de Faris Moumbagna, attaquant de Bodo/Glimt. Selon les informations de RMC Sports, les deux clubs se seraient en effet mis d’accord pour un transfert de huit millions d’euros pour l’international camerounais de 23 ans.

Le joueur devrait passer sa visite médicale en Côte d’Ivoire, où il dispute actuellement la CAN avec sa sélection, avant de rejoindre son nouveau club à l’issue du tournoi. Un an après avoir cassé sa tirelire pour Vitinha et six mois après avoir rapatrié Pierre-Emerick Aubameyang dans l’Hexagone, la Canebière espère enfin tenir son buteur fiable pour les années à venir.

Le Grantatakan, enfin ?

