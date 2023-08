beIN Sports va de nouveau retransmettre les matchs de l’Atalanta

Les hipsters au taquet.

En janvier dernier, les supporters de la Juventus et de l’Atalanta domiciliés en France ont été privés de la spectaculaire confrontation entre les deux clubs (3-3). Posés sur leur canapé en attendant le coup d’envoi, ils avaient eu la mauvaise surprise de voir beIN Sports ne pas diffuser la rencontre en raison d’une décision de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La marque Plus500, affichée sur le maillot de La Dea, est en effet celle d’une société chypriote de trading en ligne, jugée compromettante « au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises ».

Mais dès la reprise face à Sassuolo, le 20 août prochain, les rencontres de l’Atalanta seront de nouveau visibles sur les antennes de beIN Sports en France, comme nous l’a confirmé la chaîne. Plus500 ne fait effectivement plus partie des partenaires du club bergamasque pour la saison à venir. Lors des matchs de préparations, c’est le logo de RadiciGroup, producteur mondial de fibre synthétique, qui était ainsi arboré au centre du maillot.

En attendant de voir El Bilal Touré apparaître.

