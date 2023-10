Baticle : « Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le statut, mais le projet »

Mieux loti qu’au SCO Angers.

Arrivé avec les espoirs, en qualité d’adjoint de Thierry Henry, Gérard Baticle découvre une nouvelle fonction avec les Bleuets. Dans les colonnes du Parisien, celui qui a rencontré pour la première fois Thierry Henry à New York raconte son arrivée et son association avec le champion du monde 1998. Contacté par Hubert Fournier et Marc Keller pour intégrer le staff, il avoue ne pas s’être soucié du fait d’être adjoint : « Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le statut, mais le projet », leur aurait-il ainsi répondu. Avec Henry, il a passé du temps « pour apprendre à se connaître plus en tant qu’hommes et professionnellement par rapport aux idées », tandis qu’il veille essentiellement à « décharger Thierry au maximum de tâches qui peuvent lui prendre de l’énergie et qui ne sont pas cruciales par rapport à l’équipe ».

Avec un objectif clair en tête : « Je ne ramène pas les problèmes, mais la problématique et les solutions qu’on peut apporter. » Pas question pour autant de se cantonner à un rôle d’adjoint sans importance. Si Henry est le seul patron à bord, l’équipage est largement consulté. « Thierry décide de tout, mais on envisage presque tout ensemble », précise-t-il. Embarqué dans une aventure qui durera jusqu’à l’Euro 2025, le duo Henry-Baticle aura aussi l’objectif de briller aux Jeux olympiques, en France. Une compétition pour laquelle « il va falloir que les clubs jouent le jeu », mais qui ne torture pas encore l’esprit de Baticle : « La meilleure manière de préparer les JO, c’est d’être bon dans les qualifications et d’avoir de bons résultats, mais aussi de trouver la bonne carburation, les bons réglages. »

Serein celui qui, comme Baticle, suit Titi.

