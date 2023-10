Aurelio De Laurentiis rassure Rudi Garcia

Potentiellement un baiser de la mort.

Vivement critiqué et soi-disant sur la sellette, Rudi Garcia garde tout de même le soutien de son président. En tout cas en public. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi au centre d’entraînement du Napoli, Aurelio De Laurentiis a démenti les rumeurs qui condamnent l’entraîneur français. « Après la défaite contre la Fiorentina (1-3), j’ai lu tout et n’importe quoi », a-t-il pesté avant de développer son propos.« S’il y a eu des erreurs, j’en assume les responsabilités, mais de là à changer d’entraîneur… Je l’ai dit à Garcia droit dans les yeux : « Continue de faire ce que tu fais et ne t’inquiète pas » ».

Le patron napolitain n’a toutefois pas fait que rassurer son coach, en lui mettant un léger coup de pression : « Tout le monde fait des erreurs, j’espère qu’elles ne vont pas se reproduire. Dans ce cas, il aura notre soutien ». En revanche, il n’a pas nié avoir rencontré Antonio Conte lors de cette trêve internationale. Mais il a une bonne excuse : « Depuis qu’on s’est retrouvé sur le même lieu de vacances, aux Maldives, il y a quelques années, on est resté en contacts. Le reste, ce ne sont que des ragots destinés à affaiblir celui qui est en charge de l’équipe actuellement et cela m’agace ».

S’il prend exemple sur la défense de Garcia, c’est réussi.

Conte explique pourquoi il n'a pas rejoint Naples, sans fermer la porte