Beto Márcico : « Un Boca-River ou un match d'accession de Toulouse ? Je choisis le Téfécé »

Touchée de plein fouet par la seconde vague de coronavirus (plus de 500 morts et près de 30 000 cas par jour), l’Argentine aura au moins quatre-vingt-dix minutes pour penser à autre chose ce dimanche. À 22h30 heure française, Boca Juniors et River Plate s’affrontent en quarts de finale du tournoi local. Pour ce troisième Superclásico pandémique, la Bombonera sera une fois de plus orpheline de ses supporters. Figure du Boca des années 1990, « Beto » Márcico, 61 ans, fera partie des hinchas à la maison. Avant de préparer l’asado pour voir le match, l’ancienne idole du Stadium de Toulouse ouvre sa boîte à souvenirs et livre son regard sur la mythique rivalité argentine, le marché immobilier, la diététique, mais aussi son Téfécé qu’il rêve de revoir en première division. Et pourquoi pas retourner dans la Ville rose ? Entretien Ultra Violeta.

Propos recueillis par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

Ce n’est pas la même chose du tout. C’est triste. En plus de ça, je pense qu’ici on va encore attendre longtemps avant de revoir du public dans les stades. Cette situation va forcément avantager River Plate. Une Bombonera pleine, c’est tellement impressionnant ! Le public n’arrête pas de chanter. Quand tu entres sur le terrain avec le maillot de Boca, tu as envie d’aller au charbon comme un fou. Ces dernières années, River a été supérieur, mais Boca a pu rompre ce cycle victorieux en remportant les deux derniers championnats.C’était au Monumental en 1992. On perd 1-0. Diego Latorre égalise, mais Ramon Díaz nous plante un penalty derrière. Finalement, Latorre nous ramène encore au score. 2-2. Ce jour-là, le stade était plein à craquer. Je n’avais jamais vu le stade de River comme ça. C’était incroyable. Est-ce que j’avais les jambes qui tremblaient un peu ? Non, parce que j’avais de l’expérience. Ce que j’aimais dans ce match c’était l’opposition de style entre le beau jeu de River et la « niaque » de Boca. Aujourd’hui en Argentine, les plus beaux à voir jouer, ça reste encore River. Mais moi je n’ai pas envie que Boca joue comme eux. Je l’ai encore dit à la radio argentine l’autre jour. Je veux qu’on joue comme Boca. On va au charbon. C’est ça notre identité.Ah c’est différent ! Pendant quelques jours, quand les fans de Boca te voient dans la rue ou dans un café, ils te prennent pour Dieu ! J’ai toujours été bon contre River. Avec Ferro Carril Oeste et Boca, je leur ai mis neuf buts en tout. Je me rappelle tous ceux que j’ai marqué contre eux. Une fois, je leur en ai mis quatre à un tournoi d’été !Ce n’est pas possible de faire ça ici parce que les supporters te rentrent dedans dès qu’ils te voient arriver en boîte. Si en plus de ça, tu as le malheur de faire un mauvais match le lendemain, tu peux te chercher un autre clubIl y a des fans de Boca qui préfèrent utiliser le peu d’argent qu’ils ont pour aller voir le match plutôt que de s’acheter un pantalon ou bouffer le soir. Le football ici c’est différent. Il faut être à la hauteur et avoir beaucoup de respect.Oui ! Comme un gros supporter. Comme je n’ai plus la possibilité d’être sur le terrain, je vis le match avec beaucoup d’intensité. Plus les années passent et plus je me sens supporter de Boca. Je retrouve un peu cette passion, cette rage que j’avais quand j’étais enfant. Je retrouve la fibre que j’avais gamin. Dernièrement, j’ai beaucoup souffert contre River. Je ne casse rien chez moi, mais si Boca gagne, il faut une bouteille. La bouteille de champagne ! Toujours ! Tout le temps !Si on parle autant d’eux, c’est parce qu’il n’y a pas de stars sur le terrain. Des deux côtés. Tévez ? Il a 35 ans quand même ! À Boca, on a le Colombien Sebastián Villa. C’est un bon joueur, mais ce n’est pas un crack ! River a perdu beaucoup de joueurs comme Nacho Fernández. Je pense que ligne par ligne, même si notre milieu de terrain est jeune, on est plutôt à égalité avec eux aujourd’hui.Je sens qu’on en verra plus beaucoup. Les jeunes qui arrivent, dans deux ans ils sont en Europe. Et ceux qui viennent d’Europe pour jouer à Boca ou River, ça veut dire qu’ils ne passaient pas un bon moment là-bas. C’est qu’il y a un truc qui n’a pas marché et le type veut rentrer. Rojo qui est arrivé à Boca par exemple. Il ne jouait pas depuis un an et demi à Manchester United ! De tout de façon, je trouve que même dans la sélection, à part Messi, il n’y a plus de stars. Agüero est en fin de carrière, Di María aussi. Higuaín n’est plus là. On a beaucoup parlé de Dybala à un moment, mais il a déjà 27 ans ! Il doit faire la différence maintenant ! Pour moi, tout le foot sud-américain passe un moment compliqué.Pour le moment non. Après ma carrière de joueur, j’ai essayé de faire quelque chose dans le football. C’est un milieu trop compliqué. Quand tu es joueur, tu te défends sur le terrain. Quand tu n’y es plus ... Je n’ai pas envie de passer des moments difficiles.En Argentine c’est Boca et en France c’est ToulouseOui. Pour moi, c’est l’image la plus forte de l’histoire du Téfécé. Diego était le meilleur joueur du monde, tout juste champion du monde. Et on l’a éliminé ! Et de quelle façon ! Naples, c’était la folie. Jouer là-bas contre Diego à ce moment-là c’était énorme. Et puis on gagne le retour aux tirs au but comme ça... J’ai encore le maillot de Diego de ce match-là chez moi.Bien sûr. Les supporters de Boca ont même dit qu’il avait empêché un but de River lors du dernier SuperclásicoDiego va toujours rester avec nous. C’était le plus grand.Je les suis tout le temps ! Je regarde beaucoup le site du club et mon fils m’aide à voir les matchs sur mon téléphone. Il me tient souvent au courant des résultats. J’ai beaucoup de contact avec des fans toulousains sur WhatsApp. L’autre jour, l’un d’eux m’a appelé pour me dire :. J’ai six supporters qui me parlent très souvent. C’est dommage de ne pas avoir obtenu la montée directe. Les barrages vont être difficiles parce que l’effectif est très jeune. Ce n’est pas une équipe avec beaucoup d’expérience. Qui est 18de Ligue 1 déjà ? Nantes !!! Putain. Ce serait fou Nantes en D2. Ils ont Kombouaré hein ? Il était à Toulouse aussiJe crois que maintenant il y a des gens avec une vraie mentalité footballistique. Avec Sadran, le club était surtout une entreprise. L’idée était juste de faire de bonnes affaires. Les nouveaux dirigeants, tu vois tout de suite qu’ils connaissent le football.Si un jour, ils ont besoin de Beto, j’aimerai bien travailler pour le Téfécé. À quel poste ? Je pourrais bosser comme recruteur. Je pense que l’équipe a besoin de quatre ou cinq joueurs solides pour aller en première division. Tu peux trouver des joueurs en Amérique du Sud. Le problème c’est qu’ici un joueur fait quatre ou cinq bons mois et il vaut dix millions d’euros. C’est une folie. Mais moi, je peux les renseigner !Terrible. Même sans le virus, c’était dur. Je suis tout le temps sur les chantiers. Pour l’immobilier, l’Argentine c’est un pays très compliqué. Il y a le problème avec la valeur du dollar, l’accès au crédit, l’inflation... C’est toujours très difficile de travailler ici. Parfois, je pense à rentrer en France ou partir vivre aux États-Unis.Je me suis déjà mangé une pizza hier soirÀ l’époque, je pouvais en manger deux ou trois par jour. Mais pour le match c’est asado.Rien ! J’ai un tapis de course chez moi. Je fais 14 kilomètres tous les jours !Je choisis le Téfécé. Les Clásicos on en aura encore. Je veux que Toulouse soit en première division ! Allez Toulouse !