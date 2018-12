Baždarević-Hadžibegić, au souvenir de Sarajevo

À l'heure du derby francilien, les coachs bosniens du Paris FC et du Red Star ne pourront que se remémorer l'époque des FK Sarajevo-Željezničar, dans lesquels ils s'affrontaient entre 1979 et 1985. Des duels atteignant d'autres altitudes en matière de tension, de défi sportif et surtout de passion que celui qui aura lieu à Charléty ce vendredi.

2

L’étoile bordeaux et le train bleu

Trinquer à la défaite de l'autre

Par Mathieu Rollinger

Propos de Faruk Hadžibegić recueillis par MR. À lire également sur le sujet, Le Dernier Penalty de Gigi Riva (Seuil)

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les trajectoires de Faruk Hadžibegić et Mehmed Baždarević sont tout sauf parallèles. Elles ressemblent plutôt à un tressage où à chaque fois qu'elles se croisent, elles font des habituels amis des rivaux d'un jour. «, tente de compter Hadžibegić.» Anciens coéquipiers en équipe de Yougoslavie dans les années 1980, puis au FC Sochaux-Montbéliard, les Bosniens vivront la quatrième confrontation directe dans leur carrière d’entraîneur. Lors de la saison 2003-2004 en Ligue 2, Faruk et Troyes voyaient Istres et Mécha leur résister (0-2 à l’aller, 0-0 au retour) ; cinq ans plus tard pour un huitième de Coupe de France, le Grenoble de Mécha avait sorti le Dijon de Faruk aux tirs au but.» est donc invaincu face à son homologue et c’est encore lui qui s’avancera en tant que favori ce vendredi. Le successeur de Fabien Mercadal au PFC est en embuscade dans le haut du tableau (6à un point du podium), quand Hadžibegić, qui a remplacé Régis Brouard en octobre au Red Star , devra entretenir l’espoir du maintien pour l’actuelle lanterne rouge. Un derby pour la forme, la rivalité entre les deux clubs franciliens étant à des années-lumière de celle qu'ils ont pu connaître du côté de Sarajevo.Dans leur jeunesse, au cœur d'une ville déjà bien compartimentée entre les différentes ethnies et les religions, une question revenait incessamment au moment de décliner son identité. «» Nous, c’était le Fudbalski Klub Sarajevo, club fondé en 1946 par le pouvoir communiste et soutenu par les élites. Eux, le Željezničar, originellement club des cheminots et resté comme le plus populaire. Ou inversement. Hadžibegić et Baždarević n’ont jamais eu de soucis pour y répondre. «, explique Faruk.» Hadžibegić, lui, a grandi dans le centre de Sarajevo, avenue Maréchal Tito, artère située au nord de la rivière Miljacka, zone de la ville dévouée au FK Sarajevo.S’il jouait gamin au pied de la cathédrale du Sacré-Cœur, son père Ismet l’emmenait aux entraînements desdès l’âge de quatre ans pour observer son idole Asim Ferhatović. Un club qu’il intégrera dès ses neuf ans avant d’en devenir une des grandes stars, aux côtés d’un certain Safet Sušić. Impossible de renier ses origines, pour un type qui a «» ou qui arbore toujours un porte-clé aux couleurs de son club de cœur. «(de 1985 à 1987, N.D.L.R.)» , insiste-t-il.Pour Mehmed Baždarević, le panorama est différent. Sa famille est originaire de Višegrad. Un bourg situé à la frontière de la Serbie et dépeint par le prix Nobel de littérature Ivo Andrić, dans le roman. Mais au moment de débarquer à Sarajevo, c'est dans le quartier du Grbavica qu'ils se sont installés, soit à quelques encablures du stade du Željezničar. L'idole de Mécha se nomme Ivan Osim, qui deviendra par la suite son coach en club et son sélectionneur. Très tôt repéré comme un magicien balle au pied, Baždarević sera surclassé au point de se retrouver face à Hadžibegić, de trois ans son aîné, dans des premiers derbys disputés en catégorie jeune. «, reconnaît ce dernier.Ces deux joueurs emblématiques ne pouvaient rester chacun dans leur coin. Et c’est la sélection qui les a rapprochés. «» , rapportait Mécha au. Une estime mutuelle qui deviendra avec le temps une vraie amitié, que même la rivalité de leurs clubs n’a pu menacer. «, assure l’ancien libéro du Klub.» Le plus souvent au bar que tenait la famille Baždarević, pour des troisièmes mi-temps endiablées et respectées «» . Excepté, bien entendu, à l’approche du fameux derby de Sarajevo.Ces rencontres étaient l’événement phare pour les Sarajéviens, qu’ils soient bleus ou rouge bordeaux. «, note Hadžibegić.» Pour Hadžibegić, seul le derby entre l’Étoile rouge et le Partizan peut se valoir en matière de ferveur, même si dans les affrontements entre les(les « maniaques » ) du Željo et les(les « mangeurs de pita » , avant d'être renommés dans les années 1980 la, soit les « hordes du mal » ) sont moins violents qu’à Belgrade. D'autant qu'ils ont vécu cette concurrence exacerbée dans un contexte de prospérité pour les clubs bosniens.Après un Euro 1984 disputé ensemble en France, l’année 1985 est particulière pour les deux hommes : Faruk remporte son premier titre de champion de Yougoslavie, quand Mehmed porte le Željezničar jusqu’en demi-finale de la Coupe de l’UEFA. Un faste qui fait forcément écho aux déboires que connaîtra ensuite le pays avec la guerre qui éclatera dans les années 1990. Mais même pendant leur exil à Sochaux, les deux compatriotes ne pourront s’empêcher de garder un œil sur les résultats de leurs clubs. Encore aujourd’hui, si le hasard leur permet de ressasser leurs souvenirs dans les brasseries parisiennes, il leur est impossible de regarder un derby de Sarajevo dans une même pièce. À côté de ça, le derby francilien n’est forcément qu’une formalité. «, clame Faruk Hadžibegić.» Même si les courants d’air de Charléty auront au moins l'intérêt de réveiller chez les coachs la flamme de leurs batailles passées.