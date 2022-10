Bastia accroche Bordeaux au bout de l'ennui

Bastia (3-4-3) : Placide - Guidi (Sainati, 72e), Ndiaye, Kaïboué - Van Den Kerkhof, Vincent, Ducrocq (Robic, 89e), Tavares - Robic, Salles-Lamonge (Camara, 89e), Magri (Santelli, 66e). Entraîneur : Régis Brouard.



Bordeaux (4-3-3) : Poussin - Michelin, Gregersen, Barbet, Nsimba - Fransergio (Sissokho, 74e), Ignatenko, Lacoux - Davitashvili (Depussay, 84e), Maja (Badji, 73e), Bakwa (Elis, 73e). Entraîneur : David Guion.

Même la cérémonie du Ballon d'or était plus intéressante.Au terme d'une partie particulièrement ennuyeuse, Bastia a réussi à récolter un point face au leader bordelais ce lundi soir (1-1). Giflés au Havre la semaine passée (3-0), les Bastiais montrent cette fois un visage plus intéressant. Agressifs dans leur pressing, ils ont pourtant du mal à se créer des situations et ne parviennent pas à saisir les opportunités, comme lorsque Van Den Kerkhof croise trop sa frappe lointaine (26). En face, Bordeaux ne produit rien de mieux et on ne retiendra de ce premier acte qu'une grosse échauffourée entre les deux staffs au moment de retourner aux vestiaires.L'animosité entre les deux formations grimpe encore d'un cran en début de seconde période, des bouteilles sont même jetées sur la pelouse, ce que l'arbitre ne manque pas d'aller rapporter au délégué. Mais côté ballon, il ne se passe absolument rien d'intéressant sur la pelouse d'Armand-Cesari. C'est finalement Ignatenko qui débloque la situation sur un inespéré coup de tête à quelques minutes du terme et donne l'avantage aux Girondins. Alors qu'on croyait le suspense joué, Van Den Kerkhof catapulte un missile dans la lucarne de Poussin sur l'ultime coup franc de la partie pour enfin faire chavirer les supportersOn en restera là : Bastia grimpe à la neuvième place, Bordeaux reste leader du championnat.