Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (70-61)

Eden Hazard

Lille (2007-2012)

Non, Eden Hazard n’a pas toujours chauffé le banc du Real Madrid. Le génie belge a même souvent eu pour habitude de faire vibrer les foules par son clinquant talent, sa patte droite de velours et sa pointe de vitesse surprenante balle au pied. Et avant d’offrir tous ses artifices à Chelsea, Hazard a fait les belles années du LOSC.

Sans barbe, plus sec, et encore plus petit, le Belge se pointe chez les Dogues à l’âge de quatorze ans, fait ses classes chez les jeunes et intègre le groupe professionnel deux ans plus tard. Première apparition à Nancy en novembre 2007, premier but un an plus tard contre Auxerre, ce qui fait de lui le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club : Hazard réalise des débuts prometteurs dans l’élite, jusqu’à obtenir le trophée du meilleur espoir en 2009. À partir de ce moment-là, Rudi Garcia ne s’en passera plus et fera du Belge l’une des pièces maîtresses de son projet. Un chemin pavé d’or en 2011, quand Lille remporte la Ligue 1. Avec vingt pions et dix-huit passes décisives sur les 38 rencontres de cette édition, celui qui est logiquement élu meilleur joueur du championnat est évidemment pour beaucoup dans ce sacre. Au total, Hazard sera resté cinq saisons en France, aura porté la tunique blanc et rouge à 194 reprises, mais a surtout marqué l’élite par des gestes d’anthologie. En témoignent sa frappe dantesque dans un Vélodrome plein à craquer ou encore son slalom dans la défense stéphanoise avant de crucifier Stéphane Ruffier d’un extérieur du pied.

Encensé par Zinédine Zidane après cette saison grandiose, qui n’avait pas hésité à le mettre au milieu de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au moment de citer les joueurs les plus spectaculaires du moment, Hazard retrouvera son idole près de dix ans plus tard au Real Madrid. Il n’y a, hélas, toujours pas retrouvé sa forme lilloise.