Henry, Platini... Découvrez la collection photos So Foot de Noël !

#1 – Paul Ince rentre dans l’enfer du stade de Galatasaray, 1993

« Welcome To Hell ». Tels sont les premiers mots lus par les joueurs de Manchester United à leur arrivée à l’aéroport d’Istanbul. La pancarte ne mentait pas. Le soir du 3 novembre 1993, même l’imperturbable Sir Alex Ferguson est effrayé par la ferveur des supporters turcs, avant, pendant et après le match. L’Ecossais déclare par la suite : « C’était l’enfer, jamais je n’y reviendrai ». Mais ce n’est pas le seul. Gary Pallister, blessé, assiste à la rencontre en tant que spectateur et déclare : « Anfield à côté, c’est un salon de thé ». Pas un joueur n’est rentré chez lui sans avoir été stupéfait par le bruit assourdissant des fans stambouliotes, arrivés au stade jusqu’à 8h en avance. Une rencontre qui se solde par un match nul et vierge, synonyme de disqualification pour les Mancuniens.

Commander ce tirage

#2 – Les Bleus chantent la Marseillaise, France 98

Alors, elle n’est pas belle cette équipe ? Didier Deschamps, Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Marcel Desailly, Franck Leboeuf, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Christian Karembeu, Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff, Stéphane Guivarc’h chantent la Marseillaise devant leur public, en finale de leur Coupe du Monde, face au Brésil. La suite appartient à l’histoire… Merci Yazid !

Commander ce tirage

#3 – Célébration de Michel Platini, Euro 1984

Michel Platini, un homme qui a fait du football sa chose, n’a longtemps jamais réussi à se hisser en finale d’une compétition internationale. Mais ce soir du 23 juin 1984, il décide qu’il ne laisserait pas passer sa chance de marquer l’histoire de l’équipe de France. Face à un Portugal très solide, il a fallu plus de 90 minutes pour départager les deux équipes et c’est à la toute fin d’une prolongation étouffante, que Platoche marque le troisième but de la qualification (3-2). Ça y est, la France est donc à une marche du graal européen et c’est encore Platini (ou plutôt Arconada) qui lui offre le trophée en inscrivant un coup franc pendant cette fameuse finale de l’Euro 1984 face à l’Espagne (2-0).

Commander ce tirage

#4 – Thierry Henry seul dans le vestiaire d’Arsenal, 2002

Une image pour le moins expressive et rare, Thierry Henry se lâche dans le vestiaire du centre d’entraînement d’Arsenal devant l’objectif du photographe, heureux témoin des coulisses du quotidien des joueurs d’Arsène Wenger. Présent depuis 1999 à Londres, peu dire que l’attaquant français a laissé une marque indélébile dans l’histoire des Gunners et de la Premier League. Il est d’ailleurs encore aujourd’hui le meilleur buteur du club avec 228 buts. En 2011, alors qu’il a quitté Arsenal depuis 4 ans, il est élu meilleur joueur de l’histoire par les supporters. Il aura même le droit à sa propre statut devant l’Emirates Stadium alors qu’il n’a pas encore arrêté sa carrière professionnelle.

Commander ce tirage

#5 – Une cage de but au milieu des montagnes italiennes, 2005

On sort de nos photos habituelles, avec ce cliché très épuré de paysage en noir et blanc, un format particulièrement satisfaisant et charmant à nos yeux. Avec cette photo, on vous emmène en plein milieu de l’Italie, dans la région d’Ombrie, dans la province de Pérouse, à Norcia plus précisément, village élu comme l’un des plus beaux bourgs de la Botte. Cette cage de foot orpheline de terrain et perdue au milieu des montagnes italiennes offre un contraste saisissant qui, on l’espère, piquera aussi votre intérêt.

Commander ce tirage

Bonus T-shirt

Un tout nouveau t-shirt est arrivé sur notre boutique ! Et qui de mieux pour l’illustrer que celui qui l’avait porté en 1978, Dominique Rocheteau ? Disponible depuis quelque jours, vous êtes déjà nombreux à avoir été piqué par ce tissu jaune et noir. Alors ne tardez pas pour passer commande et ravir plus d’un supporter (de Saint-Etienne) pour Noël.

Commander ce T-shirt

Rigidité pour les ultras