Tactique Argentine-France : Retour sur la finale nuancée de Deschamps

Défaits aux tirs au but (3-3, 4-2 TAB) dans ce qui restera peut-être la plus grande finale de Coupe du monde de l'histoire, les Bleus ont jonglé entre plusieurs masques au fil des minutes. D’abord malmenée, puis surprenante et conquérante, l’équipe de France a eu mille vies dans un match sur lequel les choix de Didier Deschamps semblent avoir eu un impact tout particulier.

Nous y voilà. La prophétie tant attendue s’est réalisée. À 35 ans et pour le dernier match de Coupe du monde de sa carrière, Lionel Messi a été récompensé du seul et unique trophée qui manquait à son palmarès. Alors que le globe entier félicite celui qui semble devenu presque officiellement le meilleur joueur de l’histoire de son sport, un pays d’irrésistibles Gaulois se réveille avec la gueule de bois. Après une compétition remplie d’espoir et d’imperfections, les Bleus ont échoué sur la dernière marche, la plus cruelle. Certains restent inconsolables, d’autres fiers d’avoir vécu une finale historique, quelques-uns simplement heureux pour Messi… Quoi qu’il en soit, quelques heures après un match qui marquera toute une génération au fer rouge par sa dramaturgie et son scénario lunaire, le temps des premières conclusions, à froid ou presque, vient. Avertis et bousculés à plusieurs reprises face à la Pologne, l’Angleterre et le Maroc, les Tricolores n’avaient toutefois jamais été autant secoués que durant la première heure face à l’Argentine… Jusqu’à être renversés. D’abord complètement amorphes durant soixante minutes désastreuses techniquement et physiquement, les Bleus ont ensuite profité de la dynamique apportée par certains changements et la magie de Kylian Mbappé pour revenir miraculeusement à 2-2 et pousser l’Albiceleste en prolongation. Se pose alors une question : doit-on féliciter la préparation initiale de Scaloni, incriminer celle de Deschamps, ou louer la réactivité et le coaching du Français ?

Le moteur de la Scaloneta

« Avec mon staff, on savait clairement comment devait jouer cette équipe. » Lionel Scaloni en témoigne, il est un entraîneur au cœur chaud, mais aux idées claires. En s’inclinant une seule fois (1-2 face à l’Arabie saoudite) sur les 42 dernières rencontres pour venir glaner une Copa América, une Finalissima et désormais une Coupe du monde sur les 17 derniers mois, le temps lui donne raison. Véritable caméléon depuis son arrivée au Qatar – et même avant d’ailleurs -, La Scaloneta a brouillé les pistes concernant son organisation avant la finale. S’il n’existait aucun doute concernant la structure de l’équipe de France, le sélectionneur argentin, lui, s’est offert le luxe du choix. 4-3-3 face à la Pologne, 3-5-2 face aux Pays-Bas, 4-4-2 face à la Croatie… Tout y passe, et parfois même au cours d’une même partie. Finalement, pour affronter les Bleus, Scaloni a opté pour un 4-3-3… avec Ángel Di María côté gauche. L’ancien Parisien qui incarne pourtant parfaitement le stéréotype de l’ailier faux pied unijambiste s’est alors vu déporter sur l’autre rive, laissant ainsi son côté droit à Leo Messi après un premier match très difficile sur ce flanc face aux Saoudiens d’Hervé Renard.

Bien facilité par les soucis français, le plan de jeu de l’Argentine se trouve là. Trouver un joueur à l’intérieur pour percuter balle au pied comme peut le faire Enzo Fernández ou jouer dos au but avec Julián Álvarez pour trouver Messi, qui verra ensuite sa diagonale favorite vers le côté gauche s’ouvrir. Le tout bien facilité par les appels intérieurs d’Alexis Mac Allister visant à aspirer Jules Koundé. La France ayant déjà eu du mal à contenir les incursions axiales dans son bloc face à la Pologne de Grzegorz Krychowiak ou l’Angleterre de John Stones, cela a ouvert beaucoup d’opportunités aux Argentins qui ont bien flairé le coup. Le pied d’El Fideo s’est ensuite occupé du reste, qui a, comme souvent, répondu présent dans une finale disputée par l’Albiceleste :

64 minutes disputées

1 but

3 passes clés

4 dribbles réussis sur 6 tentés

26 passes réussies sur 27 tentées